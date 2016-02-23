Кадиров опублікував доповідь російського опозиціонера про Чечню в своєму Instagram

У соцмережі наголошується, що сьогодні автори збираються представити в Москві журналістам матеріал у вигляді сенсації.

Але, як йдеться у повідомленні, її опублікували, "щоб кожен, хто бажає, міг ознайомитися, не чекаючи прес-конференції".

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"Ви можете прочитати його на моїх сторінках ВКонтакте, Facebook і Livejournal. Своє ставлення до цього театру одного актора я висловлюю тим, що тиражирую цей твір. Не знаємо, що за балачки ще будуть, але написане не містить нічого, крім балаканини", - написано в Instagram.

Нагадаємо, у доповіді, підготовленій Іллею Яшиним до річниці вбивства Бориса Нємцова, йдеться про те, що озброєні формування в Чечні лояльні до особисто глави республіки Рамзана Кадирова і не залежать від федерального уряду Росії.

Зазначається, що загальна чисельність озброєних "кадировців", за оцінками експертів, наближається до 30 тис. осіб. Значна частина з них формально є співробітниками МВС РФ або службовцями Внутрішніх військ Росії.