Кадиров опублікував доповідь російського опозиціонера про Чечню в своєму Instagram
Доповідь російського опозиціонера Іллі Яшина про ситуацію в Чечні з'явилася в Instagram Кадирова.
У соцмережі наголошується, що сьогодні автори збираються представити в Москві журналістам матеріал у вигляді сенсації.
Але, як йдеться у повідомленні, її опублікували, "щоб кожен, хто бажає, міг ознайомитися, не чекаючи прес-конференції".
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"Ви можете прочитати його на моїх сторінках ВКонтакте, Facebook і Livejournal. Своє ставлення до цього театру одного актора я висловлюю тим, що тиражирую цей твір. Не знаємо, що за балачки ще будуть, але написане не містить нічого, крім балаканини", - написано в Instagram.
Дорогі друзі! Представники партії ПАРНАС багато писали про якийсь доповідь "Загроза національній безпеці". Його анонсували, як якийсь сенсаційний матеріал. Сьогодні автори збираються представити в Москві журналістам матеріал у вигляді сенсації. І ми публікуємо його, щоб кожен, хто бажає, міг ознайомитися, не чекаючи прес-конференції. Ви можете прочитати його на моїх сторінках ВКонтакте, Facebook і Livejournal. Своє ставлення до цього театру одного актора я висловлюю тим, що тиражирую цей твір. Не знаємо, що за болтологія ще буде, але написане не містить нічого, крім балаканини))) Livejournal: http://ya-kadyrov.livejournal.com/ Facebook : https://www.facebook.com/RKadyrov95 Вконтакте: http://vk.com/ramzan
Нагадаємо, у доповіді, підготовленій Іллею Яшиним до річниці вбивства Бориса Нємцова, йдеться про те, що озброєні формування в Чечні лояльні до особисто глави республіки Рамзана Кадирова і не залежать від федерального уряду Росії.
Зазначається, що загальна чисельність озброєних "кадировців", за оцінками експертів, наближається до 30 тис. осіб. Значна частина з них формально є співробітниками МВС РФ або службовцями Внутрішніх військ Росії.