Російський опозиціонер розповів про приватну армію Кадирова

Про це йдеться в доповіді, підготовленій Іллею Яшиним до річниці вбивства Бориса Нємцова. 23 лютого Яшин презентує свою доповідь широкому загалу, а напередодні The New Times опублікував один із розділів доповіді - «Приватна армія», присвячений силовим структурам Чечні.

Зазначається, що загальна чисельність збройних «кадирівців», за оцінками експертів, наближається до 30 тис. чоловік. Значна частина з них формально є співробітниками МВС РФ або службовцями Внутрішніх військ Росії. Фактично ж діючі на території Чечні збройні формування не залежать від федеральних органів влади і лояльні президенту Чечні.

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Повідомляється, що батальйони Кадирова залишаються єдиними в країні військовими формуваннями, укомплектованими за національною ознакою. Особиста лояльність бойовиків Кадирову обумовлена в першу чергу біографією багатьох з них. Ядро силових структур Чечні — це колишні сепаратисти, які були амністовані за рішенням голови республіки. Він же надав їм можливість знову взяти до рук зброю, але вже під своїм контролем. Таким чином, бойовики, що воювали з російською армією, зобов'язані Кадирову не тільки своїми місцем і зарплатою, але також свободою й життям.

Свою відданість Кадирову чеченські силовики нерідко демонструють специфічними деталями форменого одягу: наприклад, кепками і нашивками з ініціалами КРА — Кадиров Рамзан Ахматович. Автомобільні номери з літерами КРА в Чечні теж майже завжди свідчать про приналежність власника машини до силових або адміністративних структур республіки.

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Значну увагу Кадиров приділяє також підготовці нових кадрів для своєї армії, причому рекрутують нових бойовиків в Чечні з юного віку.

Так, на території республіки діє проект «Молода фортеця», по суті, представляє собою табір підготовки малолітніх бойовиків. В казармах живуть і тренуються підлітки з неблагополучних сімей, яких навчають битися і вбивати.

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У доповіді повідомляється, що створена в Чечні регіональна армія є, можливо, найбільш боєздатним військовим угрупуванням в сучасній Росії. Особливу роль в його структурі відіграє «кадирівський спецназ». Підготовкою бійців займається досвідчений офіцер російських спецслужб Данило Мартинов. В 2013 році після відходу із спецпідрозділу «Альфа» він був призначений помічником глави Чечні.

Колишні колеги Мартинова називають його перехід на нову роботу зрадою. Вони побоюються, що підготовлені російським офіцером бойовики знову направлять зброю проти російських солдатів, як це було в 1990-х і початку 2000-х років.

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Робота Мартинова тим часом приносить плоди, і «чеченський спецназ» вийшов на новий професійний рівень, говориться в доповіді. Так, у квітні 2015 року бійці з Чечні здобули перемогу на чемпіонаті світу серед спецпідрозділів, який проходив в Йорданії. У змаганнях брали участь 43 команди практично з усього світу.

Відзначається, що кадирівські бойовики демонструють свої навички не лише на міжнародних змаганнях, але і в реальних бойових умовах. Наприклад, під час збройного конфлікту на території Донбасу проти українських військових діяли загони бойовиків з Чечні.