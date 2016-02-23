Кадиров створив "чеченський халіфат" і може поставити питання про вихід Чечні зі складу РФ - доповідь

Про це йдеться в незалежній доповіді "Загроза національній безпеці", яку сьогодні в Москві має намір представити один з лідерів російської опозиційної партії ПАРНАС Ілля Яшин.

"Мало хто помічає, що на території Росії за останні роки сформувалася наша місцева ісламська держава. Відокремлений "чеченський халіфат" живе за своїми традиціями і законами, при цьому справно отримує мільярдні субсидії з російського бюджету. Глава Чечні Рамзан Кадиров купається в розкоші, реалізуючи політику пріоритету деяких шаріатських норм над російськими законами, і нарощує свою військову міць. Бойовики з Чечні здійснюють терористичні атаки на опонентів Кадирова і в Москві, і за межами Росії", - йдеться в документі.

Зазначається, що з кожним роком впевненість Кадирова у власній неуразливості міцніє і його тон у розмові з федеральною владою стає дедалі нахабнішим.

"Кадиров знає, що за його спиною боєздатна чеченська армія, віддана особисто йому, а головне, лояльність президента Путіна. Ні силові структури, ні уряд не спроможні підпорядкувати Кадирова російським законам і повернути Чечню в рамки російського суверенітету", - йдеться в документі.

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У доповіді заявляється, що перспективи взаємовідносин Чечні і федерального центру викликають серйозні побоювання.

Режим Кадирова нагромадив достатні ресурси, аби в разі політичної нестабільності ставити питання про вихід зі складу Росії - не виключено, що й захопивши частину територій прилеглих регіонів. По суті результатом політики Путіна на Північному Кавказі стала поява на півдні країни державного утворення, що створює ризики нової масштабної війни. У Чечні відбулося формування небезпечного режиму, лояльність якого обумовлена винятково задоволенням фінансових і політичних апетитів Кадирова з боку федерального центру.

Наголошується, що жоден політик і жодна установа не здатні сьогодні гарантувати, що створена в Чечні ісламська держава Кадирова, який тішиться вседозволеністю, не перетвориться згодом на нову «Ісламську державу», готову оголосити джихад Росії, як це вже робив батько Рамзана Кадирова.

Доповідь надає аналіз того, як на території Росії послідовно сформувалося небезпечне кримінальне угруповання, яке суті замінило собою чеченську державу.

"Це розповідь про те, як Рамзан Кадиров, який багато в чому копіює політичний стиль Володимира Путіна, але з додаванням національної та релігійної специфіки, став ключовою і, по суті некерованою постаттю в російській політиці. Завдання доповіді - відкрити очі російському суспільству на той факт, що Рамзан Кадиров за потурання керівництва країни і спецслужб став фігурою, яка становить загрозу національній безпеці Росії", - йдеться в документі.

Презентацію планують висвітлювати більш як сотня російських і закордонних кореспондентів.