Кадиров не хоче більше керувати Чечнею

Президент Чечні Рамзан Кадиров, термін якого на посаді закінчується навесні, каже, що поки не думав про передвиборну кампанію. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "РСН".

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"Хоче Кадиров далі продовжити? Не хочу я. Зараз інші часи з економічної, соціальної точок зору. У нас є в команді більш професійні люди. Я вважаю, що я виконав свій обов'язок. Ті люди, які нас ведуть, перевіряють, дивляться, балансують – їм видніше, що необхідно для подальшого розвитку, для того, щоб не зупинити розвиток. Є команда, є президент країни. На все воля Аллаха. Я піхотинець. Якщо скажуть далі служити — буду служити, якщо давай, до побачення — попрощаюсь", – сказав Кадиров.

Чеченський лідер заявляє, що ще не замислювався про можливу передвиборну кампанію: "Я ще не визначився, ще ні з ким не розмовляв, ми про це не говорили. Я навіть про це не думав. Навіть не було часу".

Зазначимо, що російський опозиціонер Ілля Яшин має намір презентувати доповідь, в якому розповідається, як глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров створив "чеченський халіфат" і в разі політичної нестабільності може поставити питання про вихід Чечні зі складу Росії, що спричинить нову масштабну війну.