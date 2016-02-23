Бойовики ІДІЛ перекрили трасу постачання армії Асада на підступах до Алеппо - Reuters

Дорога з підконтрольних режиму Асада територій до захоплених урядовими військами висот біля Алеппо другий день поспіль перерізана бойовиками "Ісламської держави". Про це повідомили у Сирійській обсерваторії з прав людини, передає Reuters.

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Сирійське військове джерело повідомило агентству, що урядові війська продовжать спроби прорватися до Алеппо цим маршрутом.

Також представник Обсерваторії Рамі Абдулраман додав, що "зіткнення тривають і режим (Асада - УНІАН) відновив контроль над 4 із 7 втрачених позицій".

Уряд Асада використовував дорогу через пустелю і села Ітрія та Ханасер, щоб забезпечувати своїх військових поблизу Алеппо (вважається столицею повстанців - УНІАН), оскільки основна траса в місто знаходиться під контролем опозиції.

Як повідомлялося, 12 лютого сирійська урядова армія за підтримки лояльних загонів "народного ополчення" встановила контроль над низкою стратегічно важливих висот у провінції Алеппо.