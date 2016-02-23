Відень визнано найкращим містом світу за рівнем життя, Київ на 176 місці

До такого висновку дійшла консалтингова компанія Mercer, яка опублікувала рейтинг найкращих для проживання міст світу. При складанні рейтингу фахівці Mercer брали до уваги 39 різних факторів, що впливають на життя людини. У рейтингу одним з основоположних аспектів високого рівня життя є особиста безпека громадян.

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Так, вже сьомий рік поспіль лідером цього рейтингу стає Відень. В цілому європейські міста помітно перевершують міста всіх інших континентів - в десятці кращих виявилися відразу 7 міст Європи. Крім Відня це Цюріх (2-е місце), Мюнхен (4-е), Дюссельдорф (6-е), Франкфурт (7-е), Женева (8-е) і Копенгаген (9-е). При цьому в топ-10 також потрапили найбільше місто Нової Зеландії Окленд (3-е), канадський Ванкувер (5-е) і австралійський Сідней (10-е). Прага лідирує за рівнем життя серед міст Центральної і Східної Європи (69-е), потім Любляна (76-е) і Будапешт (77-е). Найнижчий рівень життя в Європі - у Києві (176-е), Тирані (179-е) і Мінську (190-е). Москва і Санкт-Петербург розташувалися на 167-му і 174-му місцях відповідно.

Європейські міста також домінують за показником особистої безпеки. Першим йде Люксембург, потім Берн, Гельсінкі, Цюріх. Відень займає п'яте. Також до списку увійшли Женева, Стокгольм, Копенгаген, Дюссельдорф, Франкфурт, Мюнхен, Нюрнберг.

У зв'язку з терактами та іншими соціальними негараздами за показником особистої безпеки позиції втратили Париж (71-е), Лондон (72-е), Мадрид (84-е) і Афіни (124-е).

Київ (189-е), Санкт-Петербург (197-е) і Москва (206-е) мають найнижчий показник особистої безпеки в регіоні.

Замикають рейтинг рівня якості життя міста, де проживати просто небезпечно. До списку найгірших увійшли гарячі точки планети, серед яких Багдад, Сана, Хартум, Дамаск.