Складено рейтинг найкращих міст світу для життя

При складанні рейтингу вони використали 30 кількісних і якісних показників у п'яти категоріях: стабільність, охорона здоров'я, культура/навколишнє середовище, освіта та інфраструктура. У підсумку по кожному з цих критеріїв аналітики виставили оцінку від 1 ("нестерпно") до 100 ("ідеально") кожному з 140 міст, що брали участь у рейтингу, передає "Вести. Економіка". В цілому, перша десятка міст не стала несподіванкою порівняно з рейтингом минулого року.

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Оскільки цей рейтинг не використовує такий критерій, як вартість життя, то аналітики Global Finance взяли також результати інших досліджень - Mercer Quality of Living Survey 2015 і Monocle's Quality of Life Survey 2015. Вони використовували дані всіх трьох рейтингів і склали власний рейтинг десяти кращих для життя міст.

На 10-му місці опинилася столиця Канади Торонто. Місто регулярно займає високі місця в рейтингах за такими показниками, як рівень життя, вартість життя, умови ведення бізнесу, демократія і продовольча безпека. Це місто з передмістям, що активно розвивається. Незважаючи на те що в Торонто друга найбільша в Північній Америці система громадського транспорту, пробки на дорогах залишаються великою проблемою для людей, які змушені кожен день їздити в Торонто з передмість, а це понад 6 млн осіб.

9-е місце зайнявБерлін. З моменту падіння стіни, яка розділяла місто і дві світові політичні системи, столиця Німеччини заробила репутацію технологічного центру, куди стікаються стартапи. При цьому місто відрізняється відносно низькою вартістю життя. Берлін - це місто з активним нічним життям і високим рівнем толерантності. Тут приголомшлива архітектура, багато зелених насаджень. Якість життя на дуже високому рівні, при цьому атмосфера життя в Берліні розслаблена і спокійна.

Ще одне німецьке місто зайняло 8-й рядок рейтингу. Якість життя в Мюнхені на найвищому рівні, проте вартість життя також немаленька (навіть за німецькими стандартами). У місті більше 20 великих парків, і чисельність населення - трохи більше 1,3 млн осіб. Зелені насадження надають Мюнхену атмосферу невеликого міста, незважаючи на те, що місто є великим центром. У центрі міста немає висотних будівель, система громадського транспорту працює ідеально. Щорічне свято - Октоберфест - залучає у Мюнхен безліч любителів пива з усього світу.

7-е місце дісталося Токіо, в якому існує "парадоксальне поєднання величезного розміру міста і постійне відчуття спокою і тиші". Населення міста - 13,3 млн, але всім цим людям жити тут зручно. Зокрема, завдяки розвиненій системі громадського транспорту (у першу чергу йдеться про метро). Громадський транспорт - чистий, безпечний і швидкий. На тлі поспіху і суєти зберігається відчуття спокою та чистоти, де древні традиції сусідять і гармонійно вплітаються в сучасне життя. При цьому вартість життя тут досить висока, втім, як і зарплати.

Найбільше місто Нової Зеландії Окленд розташувався на 6-й сходинці. Перебуваючи на одному рівні зі своїми австралійськими конкурентами, Окленд може похвалитися прекрасними бухтами і пляжами, які відмінно підходять для розваг на свіжому повітрі.

5-е місце - у швейцарського Цюріха. По території міста протікають дві річки, а також тут розташоване озеро, що створює відчуття спокою і безтурботності. Це справжній центр мистецтва: в Цюріху понад 50 музеїв і більше 100 галерей мистецтва. Цюріх - місто чисте і добре кероване. Воно отримує високі оцінки за безпеку, відсутність злочинів, мала кількість страйків і відсутність затримок у русі громадського транспорту. У той же час Цюріх займає 4-е місце в рейтингу найдорожчих міст.

4-е місце - Сідней. Тут прекрасна погода більшу частину року, безліч зелених насаджень, гарні пляжі і відмінна їжа. Сідней - найбільший місто Австралії, тут проживає 4 млн осіб. Вартість життя тут дуже висока, проте вартість житла як і раніше, набагато нижча, ніж в інших великих містах - Нью-Йорку, Лондоні та Гонконгу.

На 3-му місці інший австралійський мегаполіс - Мельбурн. Тут також проживає 4 млн осіб. Населення відрізняється багатонаціональністю та різноманітністю. Це кулінарна столиця Австралії, тут величезна різноманітність національних кухонь і культурних традицій.

Ванкувер опинився в рейтингу другим. Тут чудова погода більшу частину часу. Це дуже зелене місто, в якому міська забудова не змогла порушити чарівності і краси природи. Так, 1001 акр Стенлі-парку не тільки обмежує зростання міста, але і додає йому шарму. Тут безліч інших можливостей для розваг: музеї, нічне життя, ресторани і можливості для шопінгу. І хоча вартість життя в середньому не дуже висока в порівнянні з іншими містами світу, за канадськими мірками житло тут досить дороге.

Найкращим для життя містом в світі визнаний Відень. Столиця Австрії з її прекрасною архітектурою, замками, операми і культурними інститутами є одним з улюблених напрямків для туристів зі всього світу. Тут високий рівень зайнятості і низький рівень злочинності. Рівень охорони здоров'я також високий, при цьому вартість житла помірна. Якщо говорити про систему громадського транспорту, вартість проїзду - 1 євро на день в рамках річного проїзного квитка.