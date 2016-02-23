Закриття в'язниці Гуантанамо може обійтися США в $475 мільйонів
18:04, 23 лютого 2016Світ
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Витрати на ліквідацію в'язниці на американській військовій базі Гуантанамо і переведення ув'язнених в інші в'язниці складуть від $290 млн до $475 млн.
REUTERS
Про це заявив офіційний представник адміністрації Білого дому.
Зазначається, що витрати будуть компенсовані протягом трьох-п'яти років. Близько 35 ув'язнених можуть бути передані іншим країнам, повідомляє Газета.ру за інформацією Reuters.
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Адміністрація США 23 лютого направить в конгрес план закриття спецв'язниці для терористів на Кубі.
Раніше повідомлялося, що влада США оголосила про готовність плану щодо закриття в'язниці Гуантанамо.
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