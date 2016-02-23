Закриття в'язниці Гуантанамо може обійтися США в $475 мільйонів

Про це заявив офіційний представник адміністрації Білого дому.

Зазначається, що витрати будуть компенсовані протягом трьох-п'яти років. Близько 35 ув'язнених можуть бути передані іншим країнам, повідомляє Газета.ру за інформацією Reuters.

Читайте такожУ Гуантанамо залишилось менше ніж 100 ув'язнених

Адміністрація США 23 лютого направить в конгрес план закриття спецв'язниці для терористів на Кубі.

Раніше повідомлялося, що влада США оголосила про готовність плану щодо закриття в'язниці Гуантанамо.