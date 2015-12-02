Білий дім визнав занадто витратним план закриття Гуантанамо

Про це повідомляє Дождь з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, загальне навантаження на бюджет оцінювалося в $600 млн, більше половини з яких потрібно виділити одноразово на будівництво в'язниці. Зараз США щорічно витрачають по $400 млн на утримання бази на Кубі, тоді як нова в'язниця вимагає витрат у $300 млн на рік.

Президент США Барак Обама, який раніше обіцяв закрити в'язницю в Гуантанамо, відкинув план і направив його на доопрацювання. WSJ пише, що це швидше за все стане його остання спроба виконати обіцянку перед відходом з поста президента.

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Зараз на базі в Гуантанамо знаходяться 107 ув'язнених, які були затримані в різний час в рамках боротьби з тероризмом після 11 вересня 2001 року. Половину з них вже схвалили до відправки до в'язниці інших країн, тоді як ще 59 ув'язнених вважаються дуже небезпечними для переводу.

Як повідомляв УНІАН, адміністрація президента США Барака Обами знаходиться у завершальній стадії" з розробки плану "безпечного і відповідального" закриття військової в'язниці на базі ВМС США в затоці Гуантанамо на Кубі.

Наголошується, що закриття Гуантанамо є пріоритетом президента Барака Обами, який, за його словами, вважає це дією в інтересах національної безпеки США.