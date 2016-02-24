Трамп здобув третю поспіль перемогу на попередніх виборах у Неваді

У ході виступу перед своїми прихильниками мільярдер Дональд Трамп проголосив себе переможцем первинних республіканських виборів (кокусів) в штаті Невада, повідомляє РБК з посиланням на CNN.

Після підрахунку 14% голосів він лідирує з великим відривом від суперників з результатом 45%, на другому місці - Марко Рубіо з 24,3%, сенатор Тед Круз отримав менше 21% голосів.

"Це дивна ніч!" - заявив Трамп своїм прихильникам. "Ми виграли серед євангелістів. Ми виграли серед молодих людей. Ми виграли серед високоосвічених людей. Ми виграли серед погано освічених людей. Я люблю погано освічених!" - додав мільярдер.

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Більш того, Трамп розповів, що виграв майже половину голосів виборців-латиноамериканців, незважаючи на свою обіцянку побудувати стіну на кордоні з Мексикою.

Ця перемога стала для Трампа третьою поспіль: раніше в лютому він виграв попереднє голосування ще в двох штатах - в Південній Кароліні і Нью-Гемпширі. При цьому на перше кокусах, які традиційно проходять в Айові, Трамп посів друге місце, поступившись Теду Крузу.

Вибори президента США відбудуться 8 листопада 2016 року. Кандидати від Республіканської та Демократичної партій визначаться влітку за підсумками попереднього голосування у всіх штатах.