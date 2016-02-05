Дебати Сандерс vs Клінтон: кандидати від демократів розділилися у визначенні головного ворога США (фото)
Гілларі Клінтон та Берні Сандерс посперечалися про зовнішню політику США і роль великого бізнесу в американській політиці в перших прямих дебатах "один на один" між двома претендентами на висунення в кандидати на президенських виборах від демократів.
Клінтон намагалася представити свого візаві ідеалістом, не здатним реалізувати свої ідеї на практиці, а Сандерс звинуватив її в надто тісних зв'язках з істеблішментом і діловою елітою.
Ці телевізійні дебати, що пройшли в Нью-Гемпширі, стали першими після того, як у президентській гонці від Демократичної партії залишилися лише два кандидати, передає Російська служба ВВС.
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Без наявності третього кандидата відмінності в позиціях Хілларі Клінтон і Берні Сандерса позначилися гранично ясно.
Берні Сандерс заявив , що Росія на даний момент не є головною загрозою для Сполучених Штатів.
На думку Сандерса, головна загроза походить від Північної Кореї. При цьому він заявив, що не схвалює "воєнний авантюризм" президента Росії Володимира Путіна.
Хілларі Клінтон, у свою чергу, заявила, що Росія чинить постійний тиск на союзників США в Європі.
В ході теледебатів Сандерс також заявив, що США повинні поступово покращувати відносини з Іраном. Клінтон зазначила, що неправильно підтримувати нормальні відносини з країною - спонсором тероризму".
При цьому обидва претенденти на президентський пост погодилися з тим, що США не слід знову відправляти значний військовий контингент на Близький Схід.
У четвер Клінтон і Сандерс вперше провели дебати один на один, так як інші кандидати від демократичної партії вибули з передвиборної гонки.
На початку тижня Хілларі Клінтон з мінімальною перевагою обійшла свого головного конкурента на голосуванні виборців від штату Айова.