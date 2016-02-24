У горах Непалу зник пасажирський літак

Літак Twin Otter компанії Tara Air здійснював рейс з Покхари до Джомсому, передає ВВС з посиланням на місцеву владу.

Зв'язок з ним перервався приблизно через 18 хвилин після вильоту. За словами представників влади, між аеропортами немає злітно-посадкових смуг, де літак міг би здійснити аварійне приземлення.

Пошуки, які проводяться за допомогою вертольоту, ускладнені поганими погодними умовами.

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Авіація Непалу не може похвалитися хорошими показниками безпеки. У 2013 році Євросоюз заборонив авіакомпаніям, що базуються в Непалі, здійснювати польоти над територією усіх 28 країн ЄС. З 1949 року, коли у Непалі приземлився перший літак, там сталося в цілому понад 70 авіакатастроф за участю літаків і вертольотів, в яких загинуло понад 700 осіб.