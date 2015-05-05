Іл-76 для евакуації громадян України приземлився в Непалі

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ (МЗС) в "Твіттері". "Літак Міноборони України Іл-76 прибув в столицю Непалу місто Катманду для евакуації громадян України", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, за даними МЗС, кількість громадян України, які на момент землетрусу могли перебувати в Непалі, складає 210 осіб. У список осіб, які бажають евакуюватися, внесено близько 100 українців.

30 квітня для евакуації українців вилетів літак Іл-76 Міноборони. Він зробив тимчасову посадку в Делі, де з'ясувалося, що літак потребує ремонту. Деталі для ремонту передавали з України. Сьогодні, 5 травня, українському літаку дали дозвіл на посадку в Катманду.