ЄС схвалює угоду про перемир'я в Сирії: "Це крок у правильному напрямку"

«Домовленість про умови загальнонаціонального припинення бойових дій в Сирії, про яку оголосили США і Росія в якості співголів Цільової групи з припинення вогню, встановленої Міжнародною групою підтримки Сирії (МГПС), в яку входить ЄС, є гарною новиною і кроком у правильному напрямку. Домовленість повністю відповідає рішенню, прийнятому МГПС минулого тижня в Мюнхені», — підкреслюється в заяві Могеріні.

За словами верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки, тепер вкрай важливо працювати над конкретним виконанням умов, пише Росбалт.

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«Домовленість повинна застосовуватися до всіх сторін, які в даний час беруть участь в бойових діях у складі збройних сил або воєнізованих формувань, за винятком угруповань, визнаних в якості терористичних організацій Радою Безпеки ООН, що також було підкреслено Європейською Радою 19 лютого», — йдеться в комюніке.

Всі члени Міжнародної групи підтримки Сирії несуть відповідальність за виконання зобов'язань з реалізації Резолюції Ради Безпеки ООН № 2254, заявила Могеріні.

«Після п'яти років конфлікту ми закликаємо всіх не втратити цю можливість покласти край війні в Сирії і об'єднати сили для боротьби з „Даіш“ (арабська скорочена назва „Ісламської держави“)», — зазначила вона.

Як зазначила Федеріка Могеріні, сирійський народ уже бачив перші прикмети того, що дипломатичні переговори можуть їм принести: звільнення блокованих районів, конвої гуманітарної допомоги.

У понеділок ввечері Росія та США виступили із спільною заявою, в якій говориться, що режим припинення вогню в Сирії набуде чинності 27 лютого в 00:00 за часом Дамаска.