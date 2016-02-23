Уряд Асада погодився на перемир'я за певних умов

Сирійський уряд підтримав план припинення бойових дій, але висунув ряд умов. Про це повідомляє Reuters.

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В заяві уряду чинного президента Сирії Башара Асада підкреслюється необхідність перекриття кордонів і "припинення будь-якої підтримки та сприяння у переміщенні" цих угрупувань, оскільки вони "можуть порушити угоду про перемир'я".

Нагадаємо, раніше США і Росія домовилися про режим припинення вогню в Сирії, який набуде чинності 27 лютого. Виняток буде зроблено для позицій терористичних угруповань «Ісламська держава» і «Джебхат ан-Нусра».

Пізніше стало відомо, що президент Сирії Башар Асад призначив парламентські вибори в країні на 13 квітня. Також він видав указ, в якому також визначено розподіл депутатських мандатів на кожну провінцію Сирії.

Сирійська опозиція розкритикувала рішення Асада, вказавши на протиріччя виборів переговорному процесу.