Лідер демократів в сенаті США підтримав кандидатуру Клінтон
21:50, 24 лютого 2016Світ
311 0
Лідер демократичної меншості в сенаті США Гаррі Рід заявив в середу, 24 лютого, в інтерв'ю CNN, що в боротьбі за пост президента США він підтримує колишнього держсекретаря Хілларі Клінтон.
REUTERS
Демократ, що представляє штат Невада, закликав свою партію консолідуватися навколо Клінтон у протистоянні «бунтарської» кампанії сенатора від Вермонта Берні Сандерса.
«Я думаю, що Хілларі буде краще служити середньому класу», — зазначив Рід. «Вона була першою леді. Вона почала дивитися, що можна зробити в охороні здоров'я. Вона добре розуміє проблему», — додав він.
Читайте такожКлінтон перемогла на праймеріз у Неваді
Рід додав: «Я також думаю, що вона та, яка стане першою жінкою-президентом Сполучених Штатів».
Хілларі Клінтон в минулу суботу, 20 лютого, виграла праймеріз в Неваді і, як очікується, отримає перемогу на праймеріз в Південній Кароліні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter