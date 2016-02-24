Лідер демократів в сенаті США підтримав кандидатуру Клінтон

21:50, 24 лютого 2016
Світ
311 0

Лідер демократичної меншості в сенаті США Гаррі Рід заявив в середу, 24 лютого, в інтерв'ю CNN, що в боротьбі за пост президента США він підтримує колишнього держсекретаря Хілларі Клінтон.

REUTERS

Демократ, що представляє штат Невада, закликав свою партію консолідуватися навколо Клінтон у протистоянні «бунтарської» кампанії сенатора від Вермонта Берні Сандерса.

«Я думаю, що Хілларі буде краще служити середньому класу», — зазначив Рід. «Вона була першою леді. Вона почала дивитися, що можна зробити в охороні здоров'я. Вона добре розуміє проблему», — додав він.

Читайте такожКлінтон перемогла на праймеріз у Неваді

Рід додав: «Я також думаю, що вона та, яка стане першою жінкою-президентом Сполучених Штатів».

Хілларі Клінтон в минулу суботу, 20 лютого, виграла праймеріз в Неваді і, як очікується, отримає перемогу на  праймеріз в Південній Кароліні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter