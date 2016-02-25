Європарламент закликав ввести ембарго на поставки зброї Саудівській Аравії

Євродепутати заявили, що Великобританія, Франція та інші держави Євросоюзу не повинні більше продавати зброю країні, яку звинувачують в нападах на цивільних осіб в Ємені, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

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Євродепутати також відзначили, що Великобританія продала зброї більш ніж на $3 млрд з тих пір, як сили Саудівської Аравії почали військові операції в Ємені в березні 2015 року.

За даними ООН, майже 6 тис. людей були вбиті у конфлікті, майже половина з них - мирні громадяни. Європарламент відзначив, що діє з гуманітарних міркувань.

"Мова йде про Ємен. Порушення прав людини досягли такого рівня, що Європа зобов'язана діяти і припинити продаж зброї Саудівській Аравії", - сказав Річард Ховітт, британський лівоцентристський депутат, який очолював зусилля, щоб провести голосування.

Голосування у Європарламенті не є юридично обов'язковим, але законодавці сподіваються, що голосування підштовхне уряди країн ЄС погодитися на ембарго.