Європарламент закликав ввести ембарго на поставки зброї Саудівській Аравії
Європейський парламент закликав Євросоюз ввести ембарго на постачання зброї Саудівській Аравії.
Євродепутати заявили, що Великобританія, Франція та інші держави Євросоюзу не повинні більше продавати зброю країні, яку звинувачують в нападах на цивільних осіб в Ємені, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.
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Євродепутати також відзначили, що Великобританія продала зброї більш ніж на $3 млрд з тих пір, як сили Саудівської Аравії почали військові операції в Ємені в березні 2015 року.
За даними ООН, майже 6 тис. людей були вбиті у конфлікті, майже половина з них - мирні громадяни. Європарламент відзначив, що діє з гуманітарних міркувань.
"Мова йде про Ємен. Порушення прав людини досягли такого рівня, що Європа зобов'язана діяти і припинити продаж зброї Саудівській Аравії", - сказав Річард Ховітт, британський лівоцентристський депутат, який очолював зусилля, щоб провести голосування.
Голосування у Європарламенті не є юридично обов'язковим, але законодавці сподіваються, що голосування підштовхне уряди країн ЄС погодитися на ембарго.