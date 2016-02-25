У Багдаді внаслідок двох вибухів загинули 15 осіб
20:56, 25 лютого 2016Світ
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За повідомленнями з Багдада, смертники підірвали дві бомби в шиїтському кварталі іракської столиці.
REUTERS
В результаті вибухів загинули щонайменше 15 осіб. Поліція і лікарі повідомляють, що близько 50 осіб поранено, передає Бі-бі-сі.
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Як повідомляється, один із смертників підірвав себе в приміщенні мечеті, другий підірвав бомбу, коли співробітники служби безпеки зібралися на місці першого вибуху.
Подібні напади, відомі, як "подвійна пастка", часто здійснюються бойовиками екстремістського угруповання "Ісламська держава".
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