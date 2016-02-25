Transparency International: Високі пости в Чечні займають родичі Кадирова

Про це йдеться в повідомленні на їхній сторінці в Фейсбук.

"З відкритих джерел відомо, що родичі глави Чечні Рамзана Кадирова займають різні посади в республіці. Так, племінник Кадирова очолює його адміністрацію, а двоюрідний брат — уряд Чечні, сестри глави республіки, чоловіки і діти також зайняті в управлінні республікою. По всій видимості, Рамзан Кадиров не повідомляв адміністрацію Президента РФ про наявність у нього конфлікту інтересів і не вживав заходів щодо його запобігання", - йдеться в повідомленні.

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Тому Transparency International написало листа в прокуратуру РФ з проханням провести перевірку дотримання заборон і обмежень, встановлених для особи, що заміщує посаду глави Чеченської республіки, голови адміністрації Чеченської республіки, заступника голови управління справами глави Чеченської республіки, у частині дотримання законодавства про протидію корупції, а саме конфлікту інтересів.

"Обов'язково повідомимо, як тільки отримаємо відповідь", - зазначили в організації.