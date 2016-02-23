У Москві презентували доповідь про злочини в Чечні, незважаючи на повідомлення про "бомбу" (відео)

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, на початку презентації агресивно налаштований прихильник російського президента Володимира Путіна і глави Чечні Рамзана Кадирова увірвався в зал і розкидав фальшиві долари. Пізніше до залу вдерся неадекватний чоловік, який "оголосив", що Кадиров дуже багато зробив для Росії. Під час бешкету він пошкодив обладнання кількох телеканалів.

Незважаючи на такі агресивні дії, автор доповіді, один із лідерів російської опозиційної партії ПАРНАС Ілля Яшин продовжував презентацію. За кілька хвилин було оголошено про анонімний дзвінок про мінування офісу партії ПАРНАС.

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Яшин на вимогу співробітника поліції залишити приміщення зазначив, що правоохоронці зривають проведення політичного заходу, хоча напередодні будівля вже перевірялася.

Яшин завершив презентацію і відповів на кілька запитань журналістів.

Під час презентації, відповідаючи на запитання УНІАН, він наголосив, що за вказівкою "федеральної влади" чеченські бойовики брали активну участь у боях проти української армії на Донбасі.

"Чому я зайнявся доповіддю? Перша причина – я переконаний, що Кадиров стоїть за вбивством мого друга Бориса Нємцова. Я добиваюся, щоб цей чоловік був притягнутий до відповідальності. Друга причина – я вважаю діяльність Кадирова в Чечні загрозою моїй країні. Те, що робить Путін – це самогубна політика", - сказав Яшин.

Крім цього, Яшин відзначив, що розуміє ризики за критику Кадирова, який "спускає політичні вбивства".

Він поклав відповідальність за створення "некерованого режиму" в Чечні особисто на президента Путіна.

"Наше завдання - привернути увагу російського суспільства і вимагати відставки Кадирова з посади керівника Чечні. Путін заклав на Північному Кавказі бомбу уповільненої дії, яка може вибухнути і обернутися третьою чеченської війною в результаті будь-якої політичної кризи", - сказав Яшин.