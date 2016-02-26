Трамп порівняв американські кордони зі швейцарським сиром

"Ми не перемагаємо більше як країна. Ми не перемагаємо у торгівлі, не перемагаємо у війні, наша система охорони здоров'я не найкраща. Ви подивіться на наші кордони, вони як Швейцарський сир, все провалюється", - цитують мільярдера CBS NewYork.

Трамп наполягав, що керівництву США слід депортувати нелегальних мігрантів, однак деяким з них згодом можна дозволити повернутися назад, пише Російська служба ВВС.

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"Вони повинні пройти певну процедуру, і вона може не бути швидкою", - зазначив Трамп.

Круз, у свою чергу, заявив, що не вважає правильним дозволяти знову в'їжджати до країни тим, хто прибув нелегально і порушив закони.

За його словами, нелегали відбирають роботу у тих мігрантів, які перебувають у країні на законних підставах.

Ще один претендент на висунення кандидатом в президенти від республіканців, Марко Рубіо, зазначив, що Трамп сам приймає на роботу у свої компанії переселенців-нелегалів.

Як повідомлялося, раніше віце-президент Джо Байден розкритикував висловлювання Трампа про те, що з Мексики в США прибувають в основному гвалтівники та бандити.