Держдума відмовилася вшанувати Нємцова хвилиною мовчання без дозволу Путіна

З відповідною ініціативою виступив депутат Дмитро Гудков (формально входить до фракції "Справедлива Росія"), передає ТАСС.

"Перш ніж ми почнемо обговорювати законопроекти, я пропоную напередодні вбивства Бориса Нємцова вшанувати пам'ять убитого політика хвилиною мовчання", - звернувся він до залу.

Гудков нагадав, що пропонував це зробити ще рік тому, коли сталася трагедія, "Дума, на жаль, не підтримала, але багато депутатів підходили і говорили, що це все-таки була помилка", - стверджував парламентарій.

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"Тому я пропоную цю помилку виправити, тим більше що це не питання політики, це питання етики і людського ставлення до людини, яка працювала тут, у Думі, була керівником фракції, була першим віце-прем'єром, губернатором, діючим депутатом Ярославської Думи", - заявив Гудков.

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський згодом констатував, що питання про проведення хвилини мовчання періодично виникає в Держдумі і запропонував "просте рішення".

"Держдума вставанням вшановує пам'ять якихось жертв, людей тільки в одному випадку - якщо президент країни оголосив у країні триденний траур", - пояснив він.

"Дуже багато хороших людей і (відбуваються дуже сумні події, але мені захотілося б вшанувати пам'ять (Микити) Хрущова, який викрив культ особистості (Йосипа) Сталіна. Це куди більший внесок в історію нашої країни, ніж Борис Нємцов, але ми ніколи не шанували якусь річницю смерті, такого взагалі не було", - підкреслив Жириновський. Він також зазначив, що в нижній палаті парламенту була практика, що тільки Рада Держдуми виносить рішення про проведення хвилини мовчання). "Коли ця анархія припиниться? Потрібно внести в регламент жорстку норму", - закликав політик.

Російський опозиціонер, співголова партії РПР-Парнас Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року в центрі Москви. Завтра, у річницю його загибелі, в російській столиці та ряді інших міст пройдуть пам'ятні заходи.