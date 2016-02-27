"Мій час минув": Кадиров анонсував відставку з посади глави Чечні

При цьому він заявив, що керівництву держави потрібно знайти іншу людину на цю посаду, передає РІА Новости з посиланням на телеканал НТВ.

"Якщо чесно сказати, я роблю справи, і в мене виходило до сьогодні. Ось щоб не використовували моє ім'я проти мого народу, я вважаю, що керівництву держави потрібно знайти іншу людину. Я кажу — мій час минув. У нас наступників у команді є дуже багато, є дуже хороші спеціалісти", - сказав Кадиров.

За його словами, є у людини межа. "Це пік. Ось це пік для Кадирова", - зазначив глава Чечні.

Читайте такожУ Москві презентували доповідь про злочини в Чечні, незважаючи на повідомлення про "бомбу" (відео)

Варто нагадати, що вперше на посаду глави Чечні парламент затвердив Кадирова 2 березня 2007 року строком на чотири роки. Однак наприкінці 2007 року на всенародному референдумі були внесені поправки до конституції республіки про зміну терміну повноважень голови і парламенту з чотирьох до п'яти років.

На другий (вже п'ятирічний) термін кандидатура Кадирова була затверджена парламентом Чечні 5 березня 2011 року. Таким чином, у березні цього року повноваження глави республіки закінчуються.

Раніше президент Чечні Рамзан Кадиров, термін якого на посаді закінчується навесні, заявляв, що поки не думав про передвиборну кампанію.