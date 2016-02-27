"Мій час минув": Кадиров анонсував відставку з посади глави Чечні
Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що його час на посаді керівника регіону минув.
При цьому він заявив, що керівництву держави потрібно знайти іншу людину на цю посаду, передає РІА Новости з посиланням на телеканал НТВ.
"Якщо чесно сказати, я роблю справи, і в мене виходило до сьогодні. Ось щоб не використовували моє ім'я проти мого народу, я вважаю, що керівництву держави потрібно знайти іншу людину. Я кажу — мій час минув. У нас наступників у команді є дуже багато, є дуже хороші спеціалісти", - сказав Кадиров.
За його словами, є у людини межа. "Це пік. Ось це пік для Кадирова", - зазначив глава Чечні.
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Варто нагадати, що вперше на посаду глави Чечні парламент затвердив Кадирова 2 березня 2007 року строком на чотири роки. Однак наприкінці 2007 року на всенародному референдумі були внесені поправки до конституції республіки про зміну терміну повноважень голови і парламенту з чотирьох до п'яти років.
На другий (вже п'ятирічний) термін кандидатура Кадирова була затверджена парламентом Чечні 5 березня 2011 року. Таким чином, у березні цього року повноваження глави республіки закінчуються.
Раніше президент Чечні Рамзан Кадиров, термін якого на посаді закінчується навесні, заявляв, що поки не думав про передвиборну кампанію.