Армія Асада знищила понад 30 бойовиків ІДІЛ у провінції Хама - ЗМІ

Армія Сирії в суботу відбила атаки терористичного угруповання "Ісламська держава" в східній провінції Хама, знищивши 35 бойовиків, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство SANA.

За даними агентства, бойовики намагалися атакувати позиції сирійської армії в місті Саламія в напрямку Телль-Абьяда. В результаті військовим вдалося ліквідувати 35 терористів, знищити чотири позашляховика з кулеметами, бульдозер, артилерійські зброї і міномети.

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Раніше в суботу в околицях Саламії прогриміли три вибухи, жертвами яких стали шість осіб.

Нагадаємо, з опівночі 27 лютого в Сирії почав діяти режим припинення бойових дій. Сирійський уряд підтвердив готовність припинити бойові дії. Деякі опозиційні сили поставилися до можливості примирення скептично, але в цілому ідея припинити бойові дії противниками сирійської влади була схвалена. Припинення вогню не поширюється на "Ісламську державу", "Джебхат ан-Нусру" та інші угруповання, визнані РБ ООН терористичними.