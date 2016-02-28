Курди відбили у "Ісламської держави" місто біля турецького кордону (фото)

Курди відбили у бойовиків "Ісламського держави" сирійське місто Тель-Аб'яд поблизу турецького кордону, були знищені 70 бойовиків, заявив РИА Новости в ніч на неділю офіційний представник альянсу збройних угруповань "Демократичні сили Сирії" полковник Таляль Салу. Жертвами атаки ІД стали 20 мирних жителів і ополченців, додав він.

В курдському ополченні РИА Новости раніше розповіли, що терористи ІД атакували Тель-Аб'яд з боку Туреччини і сирійської Ракки (неофіційна "столиця" угруповання). Крім Тель-Аб'яда бойовики атакували ряд інших поселень.

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"Всі атаки відбиті, і всі місця в яких на короткий час вдалося закріпитися терористам, зачищені. Тель-Абьяд зараз майже повністю контролюється загонами Демократичних сил Сирії, за винятком села Хамам Туркаман", — сказав Салу. Він пояснив, що курдські загони не відбили цю село лише тому, що там знаходяться мирні жителі, яких бойовики "можуть використовувати в якості живого щита".

Тель-Абьяд розташований приблизно в 20 кілометрах на схід від Кобані, який також знаходиться під контролем курдів. Через Тель-Абьяд здійснюється зв'язок Кобани з Іракським Курдистаном.

У понеділок було опубліковано спільну заяву США та Росії щодо Сирії, згідно з яким перемир'я в країні настає 27 лютого, однак воно не буде поширюватися на "Ісламську державу", "Джебхат ан-Нусру" та інші формування, визнані ООН терористичними.