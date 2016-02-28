В Алжирі заарештували підозрюваного в причетності до терактів у Парижі

В Алжирі арештовано і попередньо ув'язнено виходеця з цієї північноафриканської країни, який проживає у Бельгії, і якого підозрюють у причетності до терактів у Парижі, вчиненим у листопаді 2015 року.

Як повідомляє в неділю ТАСС з посиланням на Алжері Прес Сервіс, обвинувачений перебуває під вартою у населеному пункті Акбу (в 75 км на захід від міста Беджая).

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Нагадаємо, серія терактів сталася в ніч на 14 листопада 2015 року в Парижі. У концертному залі Bataclan невідомі захопили заручників. Атаки були здійснені на бульварі Шарон, бульварі Вольтер, на вулиці Фонтен-про-Руа і на вулиці Алібер. У столичному передмісті Сен-Дені біля стадіону Stade de France, де проходив футбольний матч між збірними Франції та Німеччини, прогриміли вибухи.

В результаті нападів терористів загинули 130 осіб, ще близько 350 постраждали. Атаки здійснили дев'ять терористів.

Президент Франсуа Олланд заявив, що відповідальність за теракт несе терористичне угрупування "Ісламська держава".