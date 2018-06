ІД оприлюднила відео з виконавцями терактів у Парижі - ЗМІ

Про це повідомила у своїй електронній версії лондонська газета The Daily Telegraph, передає ТСН.

Бойовики, які стоять за паризькими терактами, з'явилися в поширеному ІД відеоролику, в якому вони відрубують голови кільком невідомим заручникам.

Ролик був знятий до листопадових терактів, але був оприлюднений в неділю ввечері. За твердженням видання, один із катів - це терорист Білаль Хадфі, який підірвав себе біля стадіону Stade de France. Ще один бойовик на відео - Самі Амімур, ліквідований у ході поліцейського штурму концертного залу Bataclan.

"Хто б не стояв в рядах куффарів (ворогів - ред.), він буде метою наших мечів", - звучить у відео загроза, у той час як на екрані з'являються зображення Тауерського моста і собору Святого Павла в Лондоні.

У ролику також були показані фотографії прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона і спікера палати громад Джоном Беркоу, причому портрет останнього постав в якості мети, на яку наведено оптичний приціл.

#ISIS Released a video shows the last words for the #ParisAttacks Executors #Syria#ISIL#Raqqapic.twitter.com/x0PgOz6sOJ#Paris#security