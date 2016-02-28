Кількість заражених вірусом Зіка в США перевищила 140 осіб

Кількість заражених вірусом Зіка досягла 147 осіб на території США. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ.

Вони наводять дані американських Центрів контролю і профілактики захворювань (ЦКПЗ) про те, що в континентальної частини США вже 107 осіб, які заразилися вірусом в місцях, де поширене це захворювання.

Крім того, в Пуерто-Ріко вже 35 інфікованих, ще четверо - на Американському Самоа, один - на Американських Віргінських островах.

У ЦКПЗ уточнили, що в загальній складності в США встановлено дев'ять випадків зараження вірусом Зіка вагітних жінок.

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Вірус Зіка викликає високу температуру, кон'юнктивіт, головні болі і болі в суглобах, запальні процеси, а в окремих випадках - нудоту і блювоту, розлади і болі в шлунку. Спалахи хвороби зареєстровані в Азії, Африці, Південній і Північній Америці, в Тихоокеанському регіоні. У Західній півкулі вона зараз особливо швидко поширюється: вірус дістався більш ніж 20 країн з 55, хоча в травні минулого року хворі були тільки в Бразилії.

Є відомості, що зараження вірусом Зіка в період вагітності може викликати у дитини мікроцефалію - вроджений дефект, який полягає в значному зменшенні розміру черепа і супроводжується розумовою відсталістю, невротичними розладами, порушеннями слуху та зору.