У Колумбії вірусом Зіка заразились понад 5 тисяч вагітних жінок

Вірусом Зіка у Колумбії заразились більше 5 тисяч вагітних жінок. Про це повідомили у місцевому міністерстві охорони здоров'я, з посиланням на Reuters передає "РБК".

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У заяві МОЗ країни зазначено, що 29,4% інфікованих вагітних жінок живуть у провінції Норте-де-Сантандер, яка розташована вздовж східного кордону з Венесуелою.

Всього в Колумбії зареєстровано понад 31,5 тис випадків зараження цим вірусом.

За інформацією видання, минулого тижня число зареєстрованих випадків захворювання на вірус Зіка у світі зросло на 23%. Інфікованих вагітних жінок зареєстрували на 57,8% більше.

Крім того, як ідеться в бюлетені епідеміології, в Карибському регіоні Колумбії виявлено понад 12 тисяч випадків зараження вірусом. Сюди входять популярні туристичні напрямки — місто Картахена та Санта-Марта.

Як повідомлялося, вірус Зіка вже поширився на 21 країну Північної та Південної Америки.Особливому ризику піддаються вагітні жінки, чиї діти можуть з'явитися на світ з мікроцефалією.

У дорослої людини Зіка викликає порівняно легке захворювання. Симптоми – лихоманка, висип, почервоніння очей і біль в суглобах – тривають від кількох днів до тижня. Таким чином, саме для вагітних жінок та їх нащадків він представляє найбільшу загрозу.

Президент Колумбії Хуан Мануель Сантос заявив, що вірус Зіка виявлений вже у 25 645 жителів країни, серед них більше трьох тисяч – вагітні жінки.