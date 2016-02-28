У Каліфорнії в сутичці з Ку-клукс-кланом поранені три людини
02:14, 28 лютого 2016Світ
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Один з поранених знаходиться у важкому стані.
REUTERS
Три людини отримали ножові поранення в суботу в Анахаймі (Каліфорнія) у сутичці між членами расистської організації Ку-клукс-клан і демонстрантами.
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Про це повідомили представники місцевої поліції, пише ТАСС.
За їх даними, один з поранених знаходиться у важкому стані. У зв'язку з подією заарештовані чотири людини.
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