У Каліфорнії в сутичці з Ку-клукс-кланом поранені три людини

02:14, 28 лютого 2016
Світ
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Один з поранених знаходиться у важкому стані.

REUTERS

Три людини отримали ножові поранення в суботу в Анахаймі (Каліфорнія) у сутичці між членами расистської організації Ку-клукс-клан і демонстрантами.

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Про це повідомили представники місцевої поліції, пише ТАСС.

За їх даними, один з поранених знаходиться у важкому стані. У зв'язку з подією заарештовані чотири людини.

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