Біля берегів Індонезії стався землетрус магнітудою 5 балів

Землетрус магнітудою 5,0 стався в неділю біля берегів Індонезії.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Геологічну службу США.

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Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 63 км до північно - заходу від міста Кефаменану. Осередок землетрусу залягав на глибині близько 99 км.

Даних про жертви, руйнування та загрозу виникнення цунамі не надходило.