Біля берегів Індонезії стався землетрус магнітудою 5 балів
06:15, 28 лютого 2016Світ
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Осередок землетрусу залягав на глибині близько 99 км.
REUTERS
Землетрус магнітудою 5,0 стався в неділю біля берегів Індонезії.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Геологічну службу США.
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Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 63 км до північно - заходу від міста Кефаменану. Осередок землетрусу залягав на глибині близько 99 км.
Даних про жертви, руйнування та загрозу виникнення цунамі не надходило.
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