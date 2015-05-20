Біля берегів Індонезії врятували ще 100 мігрантів

Індонезійські рятувальники припускають, що у відкритому морі на невеликих судах залишаються ще понад 400 осіб, у яких закінчується вода і їжа.

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Раніше Малайзія і Таїланд закрили свої кордони для прийому мігрантів, однак Індонезія не змогла повністю заблокувати доступ біженцям.

Міністри закордонних справ Таїланду, Малайзії та Індонезії сьогодні проводять екстрену зустріч з проблеми напливу біженців. М'янма відмовилася від участі в цих переговорах, незважаючи на те що більшість мігрантівє представниками мусульманської меншини Рохінджа, які скаржаться на утиски з боку бірманської влади.