Біля берегів Індонезії врятували ще 100 мігрантів
07:52, 20 травня 2015Світ
92 0
У Малаккській протоці, що розділяє Малайський півострів і острів Суматра, врятовано понад 100 мігрантів, які біжать з М'янми і Бангладеш і намагаються потрапити в Індонезію.
REUTERS
Індонезійські рятувальники припускають, що у відкритому морі на невеликих судах залишаються ще понад 400 осіб, у яких закінчується вода і їжа.
Читайте такожНа дрейфуючому в Андаманському морі судні від голоду загинули мігранти
Раніше Малайзія і Таїланд закрили свої кордони для прийому мігрантів, однак Індонезія не змогла повністю заблокувати доступ біженцям.
Міністри закордонних справ Таїланду, Малайзії та Індонезії сьогодні проводять екстрену зустріч з проблеми напливу біженців. М'янма відмовилася від участі в цих переговорах, незважаючи на те що більшість мігрантівє представниками мусульманської меншини Рохінджа, які скаржаться на утиски з боку бірманської влади.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter