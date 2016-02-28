У Франції екстрено сів літак British Airways

Літак Airbus A320 британської авіакомпанії British Airways здійснив екстрену посадку в аеропорту французького міста Бордо, передає Русская служба Би-би-си.

Причиною незапланованої посадки стала технічна несправність, суть якої поки не повідомляється. Літак зараз оглядають.

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Літак прямував у Лондон з іспанського міста Більбао. На борту перебувало 34 пасажири і п'ять членів екіпажу. В ході екстреної посадки ніхто не постраждав.

Авіакомпанія розмістила пасажирів у готелі поруч з аеропортом. Очікується, що вони вилетять в Лондон одним з ранкових рейсів.