Одну з площ Праги хочуть назвати на честь Бориса Нємцова

Троє чеських активістів у петиції до міської ради Праги звернулися з ініціативою перейменувати одну з площ міста на честь російського опозиціонера Бориса Нємцова.

Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на чеські ЗМІ, Петр Кутілек, Франтішек Неєдли та Франтішек Марчік хочуть, аби площа, яка нині називається Під Каштанами (Pod Kaštan), де розташоване посольство Росії в Чехії, носила ім’я Бориса Нємцова.

«Ідея перейменувати площу перед російським посольством виникла на честь Бориса Нємцова і всіх російських демократичних політиків. Вона має також нагадати, що Прага стоїть на захисті прав людини і демократії у світі», – заявив один із авторів петиції Франтішек Неєдли.

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Активісти переконують, що своєю ініціативою хочуть продовжити традицію екс-президента Вацлава Гавела з підтримки «тих, хто не боїться вголос чинити опір авторитарним і недемократичним режимам».

Оприлюднена петиція про перейменування празької площі на честь Нємцова вже набрала понад тисячу підписів. Надалі петицію передадуть до топографічної комісії мерії Праги.

27 лютого в Росії і за кордоном проходять акції пам’яті про російського опозиціонера Бориса Нємцова.