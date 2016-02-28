Прем'єр Ірландії визнав поразку правлячої коаліції на виборах

Прем'єр-міністр Ірландії Енда Кенні визнав поразку правлячої в республіці коаліції на парламентських виборах.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Agence France-Presse.

"Очевидно, що Фіне гел (головою якої є Кенні) і лейбористи не будуть переобрані. Нам треба дочекатися результатів підрахунку голосів по всій країні, щоб подивитися, які є варіанти (формування уряду)", - наводить агентство слова прем'єра. Кенні назвав підсумки парламентських виборів для Фіне гел "невтішними".

Читайте такожВ Ірландії попередили теракт проти принца Чарльза: у зловмисників вилучили вибухівку та пістолети

За даними екзит-полів, правоцентристська Фіне гел набрала 26,1% голосів виборців, ліберально - консервативна Фіанна фойл - 22,9%, Лейбористська партія Ірландії - 7,8%. Таким чином, як очікується, жодна партія не зможе отримати більшості в парламенті.

В Ірландії 26 лютого відбулися вибори в палату представників - нижню палату парламенту. Планується, що палата представників нового, 32 скликання почне роботу 10 березня.