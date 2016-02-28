У Німеччині більше не визнають видані на підконтрольних ІД територіях паспорти

Німеччина більше не визнає іракські та сирійські паспорти, видані на підконтрольних бойовикам "Ісламської держави" територіях. Про це заявив міністр внутрішніх справ Німеччини, передає Російська служба ВВС.

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Міністр назвав недійсними всі документи, видані у сирійських містах Дейр-ез-Зор, Ракка і Ель-Хасак, а також в іракських провінціях Мосул і Анбар. Чиновникам стало відомо, бойовикам ІД у цих районах вдалося роздобути безліч бланків паспортів.

Раніше в 2015 році урядовий радник в Лівії Абдул Басіт Харун розповів, що бойовики ІД проникають до Європи під виглядом біженців. Він розповів, що контрабандисти ховають бойовиків ІД на суднах з нелегальними мігрантами.