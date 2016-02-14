В Австрії затримали спільників паризьких терористів: жили в притулку для мігрантів

В Австрії затримали двох ісламістів, які планували брати участь у скоєнні кривавих терактів в Парижі 13 листопаді разом з іншими терористами. Про це йдеться в публікації Bild am Sonntag, яку цитує DW.

Читайте такожРосія зміцнює зв'язки з талібами і надає їм підтримку - Associated Press

Затримані ісламісти зізналися, що добиралися до Греції під виглядом біженців одночасно з іншими паризькими терористами. Але через підроблені паспорти їх не пропустили працівники європейської прикордонної служби Frontex. Тому продовжити шлях на захід Європи їм вдалося тільки через кілька тижнів.

10 грудня, після того, як німецьке Федеральне відомство з охорони конституції повідомило австрійській владі, що двоє можливих джихадистів знаходяться в гуртожитку для біженців в Зальцбурзі, вони були затримані.

Зальцбурзька прокуратура підтвердила виданню, що попередньо за підозрою у членстві в терористичній організації затримано шістьох осіб.

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада в Парижі була здійснена серія терактів: чотири рази було відкрито стрілянину по людях, в концертному залі Батаклан захопили заручників, біля футбольного стадіону "Стад де Франс" в передмісті столиці прогриміли три вибухи.Відповідальність за теракти взяла на себе екстремістська організація "Ісламська держава". В результаті атак загинули 130 осіб, у всій Франції був введений режим надзвичайного стану.