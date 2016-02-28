У Мексиці автобус із 40 туристами упав в ущелину: 12 загиблих

Щонайменше 12 осіб загинули і 28 зазнали поранення внаслідок автомобільної аварії за участю автобуса в мексиканському штаті Дуранго.

Про це повідомило Національне управління цивільної оборони Мексики, передає ТАСС. Читайте такожУ центрі Миколаєва BMW протаранив "Газель": четверо загиблих Аварія сталася в ніч із суботи на неділю. "На даний момент відомо про дванадцять загиблих у муніципалітеті Мапімі", - йдеться в повідомленні. Голова служби цивільної оборони штату Дуранго Артуро Галіндо Кабада пояснив, що пасажирський автобус впав в ущелину глибиною 45 метрів.

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