На Одещині зіткнулися шість автомобілів: загинули три пасажири міжнародного автобуса

У Ширяєвському районі Одеської області в ніч на 21 лютого в ДТП з участю шести автомобілів загинули троє пасажирів міжнародного автобуса.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, о 2.58 в службу порятунку «101» надійшло повідомлення від чергового поліції про те, що на 375 км траси Київ - Одеса між населеними пунктами Жовтень і Старі Маяки сталося ДТП з участю шести транспортних засобів.

Встановлено, що водій рейсового автобуса «Москва - Кагул» марки Setra Республіки Молдова не впорався з керуванням і допустив зіткнення з двома вантажними автомобілями «ДАФ ХФ» і «МАН». У результаті перекидання автобуса з ним зіткнувся ще й вантажний автомобіль «Сканія», який розвернуло поперек дороги, в який в'їхав легковий автомобіль «Шевролет Шанс Віда» і приватний мікроавтобус «Мерседес Віто». Обставини події уточнюються.

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Після прибуття на місце виклику о 3.35 рятувальники за допомогою спеціального інструменту зрізали бічні дверцята, дістали постраждалого водія з пошкодженого автобуса і передали його працівникам швидкої медичної допомоги. В автобусі перебували 37 осіб, з яких два водії. В результаті ДТП загинули три особи (пасажири автобуса). До Ширяївської районної лікарні госпіталізовано шістьох постраждалих. З них 1 людина після надання медичної допомоги залишила лікарню. Проведено огляд інших учасників ДТП, виявлено осіб з незначними травмами, які від госпіталізації відмовилися.

У ліквідації наслідків аварії задіяно пожежно-рятувальний підрозділ 38-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Працівниками поліції проводяться оперативно-слідчі дії.