"Перемир'я" в дії: сирійська опозиція заявила про російські бомбардування - Reuters

Військові літаки в неділю атакували 6 міст в сирійській провінції Алеппо, з посиланням на Обсерваторію з прав людини повідомляє Reuters.

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В опозиції заявляють, що бомбардування вели російські літаки, що підтримують армію Асада. Але представники Обсерваторії, які відстежують ситуацію, кажуть, що ідентифікувати їх однозначно не вдалося.

"Ми не можемо точно сказати, які літаки провели бомбардування, а також ми не можемо однозначно відповісти, чи входять ці міста до списку "режиму тиші", - зауважив директор Обсерваторії Рамі Абдулраман.

При цьому він зазначив, що деякі з міст, які сьогодні потрапили під бомбардування, дійсно знаходяться під контролем "Ан-Нусри" – ісламістського угруповання, яка не потрапляє під дію режиму припинення вогню.

У той же час ряд міст, про які йшла мова, дійсно утримуються сирійської опозиції, яка підтримала режим припинення вогню.

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Урядові сирійські медіа про бомбардування не повідомляють, у Міноборони РФ від коментарів відмовилися.

У розпорядження агентства опозиція передала два відеозаписи бомбардувань. Якщо вірити коментарям на фоні, вони відбулися сьогодні о 6.30 і 7 ранку за місцевим часом.

Нагадаємо, минулого понеділка було опубліковано спільну заяву США та Росії щодо Сирії, згідно з яким перемир'я в країні настає 27 лютого, однак воно не буде поширюватися на "Ісламська держава", "Джебхат ан-Нусру" та інші формування, визнані ООН терористичними. Сирійська опозиція заявила, що також підтримає режим тиші, але спочатку – строком на два тижні.