У Сирії почав діяти режим припинення військових дій

Незабаром після початку перемир'я Наглядова рада з прав людини у Сирії повідомила, що режим припинення вогню в цілому дотримується всіма сторонами конфлікту, хоча після півночі були зафіксовані незначні перестрілки в районі Дамаска і міста Дераа, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Спецпосланець ООН щодо Сирії Стеффан де Містура заявив, що побоюється спроб перешкодити успішній реалізації плану закінчення конфлікту.

"Субота стане вкрай важливим днем. Напевно ми побачимо чимало спроб, спрямованих на те, щоб звести нанівець наші зусилля", - сказав він.

22 лютого Вашингтон і Москва оголосили про узгодження плану про умови і термін припинення військових дій у Сирії.

Влада Сирії і об'єднана опозиція, що включає в себе різні угруповання, заявили, що приймають умови договору, однак в разі дотримання певних умов.

За кілька годин до набрання мирною угодою чинності Рада безпеки ООН одноголосно підтримала поданий США і Росією текст резолюції про припинення бойових дій у Сирії.

Умови перемир'я не поширюються на екстремістські угруповання, в тому числі "Ісламську державу".

Читайте такожУ Путіна знайшли "протиріччя" в домовленостях із США по Сирії

Як повідомляв УНІАН, з 2011 року в Сирії триває громадянська війна. Повстанці Вільної Сирійської Армії та інших груп воюють за повалення режиму Башара аль-Асада.

З 2014 року очолювана Сполученими Штатами міжнародна коаліція здійснює військову повітряну операцію проти бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава" в Сирії та Іраку, яке воює як проти аль-Асада, так і проти Вільної Сирійської Армії.

На території Сирії також діють інші терористичні і радикальні ісламістські формування як Фронт ан-Нусра, бойовики Хезболли та інші угруповання.

У збройному конфлікті В Сирії майже за п'ять років бойових дій загинуло понад 250 тис. осіб, 13,5 млн сирійців покинули свої домівки.