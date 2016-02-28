Партія "Яблуко" висунула Явлінського кандидатом у президенти Росії

"Зневіра і апатія людей – головна перешкода для розвитку країни. У такій ситуації правлять бал маргінали", – заявив Григорій Явлінський у своєму виступі, передає радіо "Свобода". Читайте такожЧлени російської партії "Яблуко" обрали нового лідера Раніше на з’їзді "Яблука" виступили російські політики Володимир Рижков і Дмитро Гудков, які запропонували висунути Григорія Явлінського єдиним кандидатом у президенти від демократичних сил.

"Немає ніяких сумнівів, що ця людина абсолютно прихильна цінностям демократії, свободи, мирної зовнішньої політики, прав людини і основоположних свобод. Це він довів усім своїм життям", – сказав Володимир Рижков.

Депутат Державної Думи Дмитро Гудков також висловив готовність підтримати кандидатуру Григорія Явлінського на майбутніх президентських виборах.

Президентські вибори у Росії мають відбутися у 2018 році.