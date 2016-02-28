На півночі Саудівської Аравії почалися військові навчання за участю 20 країн

У навчаннях беруть участь військові з самої Саудівської Аравії, а також ОАЕ, Йорданії, Бахрейну, Сенегалу, Судану, Кувейту, Мальдівських островів, Єгипту, Малайзії, Катару, Оману, Джібуті, Коморських островів, Тунісу, Чада, Пакистану, Марокко і Мавританії, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожУ Саудівській Аравії підтвердили перекидання авіації до Туреччини - ReutersУ навчаннях під кодовою назвою "Грім Півночі" задіяні наземні, військово-повітряні і військово-морські сили.

За заявами Ер-Ріяда, мета навчань – поліпшення підготовки військ перед обличчям загроз з боку "терористичних угруповань".

Саудівська Аравія, у складі очолюваної США коаліції, вже завдає авіаударів по позиціях екстремістського угрупування "Ісламська держава".

Вона також веде військову кампанію проти повстанців-хуситов в Ємені.