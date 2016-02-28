Швейцарці на референдумі висловилися проти видворення правопорушників-іноземців
17:49, 28 лютого 2016Світ
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На референдум у Швейцарії більшість громадян країни висловилися проти видворення правопорушників-іноземців.
Швейцарія не буде видворяти іноземців-правопорушників/ newsru.com
Проти цієї ініціативи правоконсервативної Швейцарської народної партії проголосували виборці в більшості кантонів і напівкантонів, передає ТАСС.
Читайте такожШвейцарія отримала інформацію про наявність підпільного осередку ІД в країніПідрахунок голосів триває. Проте, він вже не може вплинути на підсумки референдуму.
Як повідомляв УНІАН, влада Німеччини спрощує процедуру депортаціі іноземців, які вчинили правопорушення на території країни.
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