Швейцарці на референдумі висловилися проти видворення правопорушників-іноземців

Проти цієї ініціативи правоконсервативної Швейцарської народної партії проголосували виборці в більшості кантонів і напівкантонів, передає ТАСС.

Читайте такожШвейцарія отримала інформацію про наявність підпільного осередку ІД в країніПідрахунок голосів триває. Проте, він вже не може вплинути на підсумки референдуму.

Як повідомляв УНІАН, влада Німеччини спрощує процедуру депортаціі іноземців, які вчинили правопорушення на території країни.