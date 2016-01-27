Уряд Німеччини схвалив закон щодо спрощення депортації мігрантів-правопорушників

Цей закон ухвалений у зв'язку з масовими нападами на жінок у новорічну ніч у Кельні та інших містах країни, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". "У нас ніхто не може ставити себе над правом і законом", - заявив із цього приводу міністр юстиції Гайко Маас. Злочинців слід послідовно притягати до відповідальності - це потрібно і для захисту мігрантів, які проживають у Німеччині, адже вони не заслужили, щоб їх "розглядали вкупі зі злочинцями".

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Згідно з ухваленим законом, особу міграційного походження зможуть депортувати, якщо вона притягалася до відповідальності у вигляді щонайменше річного позбавлення волі через певні правопорушення - наприклад, завдання тілесних ушкоджень, вбивство чи зґвалтування. До цього додається також опір поліції та злочини проти власності, якщо вони були пов'язані з насильницькими діями, погрозами або введенням у оману.

Депортація має стати принципово можливою і у випадку, якщо особа була засуджена на менший, ніж річний, термін ув'язнення за вищезгаданими правопорушеннями. При цьому не важливо буде про яке покарання йтиметься - умовне чи реальне.

Окрім того, планується не визнавати мігрантами тих шукачів притулку, які вчинили правопорушення.

Згідно з чинним німецьким законодавством, мігрантів можуть позбавляти політичного притулку, якщо вони вчинили правопорушення, за які їм присудили термін позбавлення волі щонайменше на три роки.