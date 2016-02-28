У Багдаді 24 людини загинули внаслідок вибухів на ринку

Поліція і лікарі повідомляють про 24 убитих і понад 60 поранених, передає Бі-бі-сі. Повідомляється, що бомби були підірвані смертниками.

Читайте такожУ Багдаді внаслідок двох вибухів загинули 15 осібХоча ніхто не взяв на себе відповідальність за ці вибухи, бойовики екстремістського угрупування "Ісламська держава" вже не раз у минулому здійснювали вибухи в шиїтських районах Багдада та інших міст Іраку.

Раніше сьогодні ісламісти здійснили напад в одному з передмість Багдада. Напад стався поблизу розташування військ в передмісті Абу-Грейб.

Три бойовики в начинених вибухівкою автомобілях підірвали себе, після чого інші бойовики відкрили вогонь по позиціях військових. 13 військовослужбовців і поліцейських загинули.