У Багдаді кількість жертв терактів зросла до 70 осіб, близько 100 поранені

Як повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал "Аль-Арабія", напади було скоєно на сході міста в населеному переважно мусульманами-шиїтами районі Мадінат-ес-Садр. Терористи-смертники підірвали два вибухові пристрої на місцевому ринку.

Читайте такожУ Багдаді 24 людини загинули внаслідок вибухів на ринкуТеракт було вчинено через кілька годин після того, як на заході іракської столиці урядовим силам вдалося зірвати кілька атак бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава" (ІД). Згідно із заявою армійського командування, в операції проти екстремістів на заході Багдада було ліквідовано понад десять радикалів, у тому числі кілька терористів, які вже були споряджені для вчинення актів самопідриву.

За вибухи взяла на себе відповідальність ІД, повідомив канал AL Jazeera.