ЗМІ назвали ім'я няні, яка ходила по Москві з головою дитини

За підозрою у вбивстві дитини і підпалі квартири в Москві затримали 38-річну няню Гюльчехру Бобокулову. Про це з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє видання "Московський комсомолець".

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У січні цього року вона отримала новий паспорт.

Раніше в понеділок стало відомо, що у згорілій московській квартирі знайшли дитину з відрубаною головою. Це сталося на проспекті Народного Ополчення, який проходить повз метро "Жовтневе поле".

Після цього в Москві біля станції метро "Жовтневе поле" жінка з головою вбитого дитини почала кричати "Аллах Акбар".

Згодом, за інформацією агентства Москва, за підозрою у вбивстві дитини була затримана няня.