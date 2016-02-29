У Росії розбився військовий літак
21:02, 29 лютого 2016Світ
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У Ставропольському краї РФ при виконанні планового навчально-тренувального польоту розбився літак Су-25.
Політ виконувався без боєкомплекту / structure.mil.ru
За даними Міноборони РФ, льотчик, що знаходився в ньому, загинув, повідомляє РИА Новости.
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"Сьогодні в 19 годин 23 хвилини за мск (18:23 за Києвом) у районі аеродрому Будьоновськ Ставропольського краю при виконанні планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак Су-25", — йдеться в повідомленні.
Відзначається, що політ виконувався без боєкомплекту. Су-25 впав в безлюдному районі, катастрофа не призвела до руйнувань на землі.
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