У Росії розбився військовий літак

За даними Міноборони РФ, льотчик, що знаходився в ньому, загинув, повідомляє РИА Новости.

Читайте такожУ Росії розбився вертоліт Мі-8, четверо військовослужбовців загинуло

"Сьогодні в 19 годин 23 хвилини за мск (18:23 за Києвом) у районі аеродрому Будьоновськ Ставропольського краю при виконанні планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак Су-25", — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що політ виконувався без боєкомплекту. Су-25 впав в безлюдному районі, катастрофа не призвела до руйнувань на землі.