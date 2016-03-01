Міжнародна коаліція обговорила можливість наземного вторгнення до Сирії

Про це повідомив помічник міністра оборони Саудівської Аравії бригадний генерал Ахмед Ассері в інтерв'ю Reuters, передає РБК.

"Це обговорювалося два тижні тому в Брюсселі, — сказав Ассері по телефону з Ер-Ріяда. — Це обговорювалося на політичному рівні, але не обговорювалося як військова місія".

Помічник глави міноборони Саудівської Аравії додав, що щойно наземна операція буде організована і буде вирішено, скільки військ і як вони будуть направлені, його країна візьме у цьому участь.

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"Ми повинні обговорити на військовому рівні дуже докладно з військовими експертами, щоб переконатися, що у нас є план", — зазначив він.

Ассері заявив, що Саудівська Аравія готова завдавати ударів по "Ісламській державі" з бази ВПС Інджирлік у Туреччині, куди минулого тижня прибули чотири саудівські винищувачі. За його словами, літаки ще не брали участі у жодних операціях.

Раніше УНІАН повідомляв, що Саудівська Аравія розглядає варіант наземної операції на південному сході Сирії, недалеко від кордону з Йорданією.

За офіційними заявами саудівської влади, вона готова взяти участь у наземній операції в Сирії не самостійно, а в складі коаліції і тільки під керівництвом США.